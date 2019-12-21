Италия

Экс-тренер Пеньяроля Диего Лопес после Рождества будет объявлен новым тренером Дженоа.

Вне зависимости от результата матча 17-го тура чемпионата Италии Интер — Дженоа, который состоится сегодня в 19:00, нынешний тренер «грифонов» Тьяго Мотта будет уволен — сообщает Goal.com.

Диего Лопес, которого сменил на посту главного тренера Пеньяроля Диего Форлан, прибудет в Италию после Рождества и 27 декабря состоится его официальное представление. До Пеньяроля уругвайский специалист работал в Италии с Кальяри, Болоньей и Палермо.

Тьяго Мотта возглавил Дженоа 22 октября, и, несмотря на дебютную победу над Брешией, в последовавших восьми матчах смог выиграть лишь раз, да и то в Кубке Италии у скромного Асколи.

Перед матчем 17-го тура Дженоа занимает предпоследнее место. Зону вылета «грифоны» не покинут даже в случает победы над Интером, а вот опуститься на самое дно могут, если проиграют, а СПАЛ выиграет у Торино.

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