Италия

Football.ua представляет анонс матчей 17-го тура чемпионата Италии

Волею обстоятельств 17-й тур Серии А растянется на три недели: Ювентус уже сыграл свой матч против Сампдории в среду и выиграл, а Лацио встретится с Вероной в новом году — 8 января. Причина этому в том, что чемпион и обладатель Кубка Италии в воскресенье разыграют первый трофей сезона — Суперкубок.

Поединок Ювентус — Лацио в Эр-Рияде станет главным событием итальянского футбольного уик-энда, но и Серия А наверняка подарит немало интересных событий.

Расписание матчей

ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 17 ТУР

Удинезе – Кальяри

Суббота, 21 декабря, 16:00. Удине, Дачия Арена. Арбитр — Марко Пиччинини

Кальяри прервал свою потрясающую беспроигрышную серию, уступив Лацио в не менее потрясающем поединке в прошлом туре. А Удинезе — как раз тот соперник, в поединке с которым можно восстановить свою репутацию. Главное — не допустить недооценки оппонента.

Стоит учитывать, что "зебрят" отделяет от зоны вылета всего два очка, так что подопечным Луки Готти есть за что сражаться.

Интересные факты

– Кальяри пропускает не менее двух мячей в последних пяти матчах Серии А.

– Беспроигрышная выездная серия Кальяри в Серии А составляет 8 матчей.

– Безвыигрышная серия Удинезе в чемпионате Италии составляет 5 матчей.

– В минувшем сезоне матч Удинезе — Кальяри завершился со счетом 2:0.

Ориентировочные составы

Удинезе: Муссо — Де Майо, Троост-Эконг, Нуйтинк — тер Авест, Де Поль, Мандрагора, Фофана, Стригер Ларсен — Лазанья, Окака.

Кальяри: Рафаэль — Каччаторе, Писакане, Клаван, Пеллегрини — Рог, Чигарини, Ионицэ — Наингголан — Жоао Педро, Симеоне.

Не сыграют: Сема, Яяло, Самир — Нандес, Ольсен, Краньо, Паволетти, Чеппителли, Бирса, Кастро.

прогноз 1:2

Интер – Дженоа

Суббота, 21 декабря, 19:00. Милан, Стадио Джузеппе Меацца. Арбитр — Лука Пайретто. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

В связи с тем, что Ювентус уже свой матч выиграл, Интеру нужно во что бы то ни стало тоже брать три очка, и лишь в этом случае он, хоть и по дополнительным показателям, вернет себе первую строчку. Именно на это настраивает своих подопечных Антонио Конте.

Несмотря на кажущуюся простоту соперника, у "нерадзурри" продолжаются проблемы с кадрами. К переполненному лазарету добавились дисквалификации Брозовича и Мартинеса, поэтому будет шанс увидеть со стартовых минут на поле талантливых тинейджеров Эспозито в атаке и Агуме в центре поля.

Несмотря на затянувшуюся серию неудач в чемпионате, Дженоа представляет собой очень неудобного и неприятного соперника из-за того, что экс-игрок Интера Тьяго Мотта, возглавляющий "грифонов", исповедует очень гибкую тактику, подстраиваясь под каждого соперника индивидуально, поэтому предугадать, как будет действовать его команда, непросто.

Можно предположить, что Интер добудет победу, но наивно полагать, что она будет легкой.

Интересные факты

– Интер выиграл в последних шести домашних матчах против Дженоа во всех турнирах.

– Дженоа не может забить Интеру на выезде в последних четырех матчах во всех турнирах.

– Безвыигрышная выездная серия Дженоа в чемпионате составляет 17 матчей.

– Беспроигрышная серия Интера в чемпионате составляет 9 матчей.

– В минувшем сезоне матч Интер — Дженоа завершился со счетом 5:0.

Ориентировочные составы

Интер: Ханданович — Шкриниар, де Врей, Годин — Д'Амброзио, Весино, Борха Валеро, Агуме, Лазаро — Лукаку, Эспозито.

Дженоа: Раду — Бираски, Ромеро, Кришито — Гильоне, Шене, Радованович, Кассата, Анкерсен — Агудело — Пинамонти.

Не сыграют: Брозович, Мартинес, Санчес, Барелла, Сенси, Асамоа, Гальярдини — Пандев, Куаме, Сапата, Стураро.

прогноз 1:0

Торино – СПАЛ

Суббота, 21 декабря, 21:45. Турин. Стадио Олимпико Гранде Торино. Арбитр — Микаэль Фаббри

После двух побед у Торино последовала странная ничья против Вероны (3:0 на 61-й минуте и 3:3 после финального свистка). Понятно, что после такой "оплеухи" "быки" дома постараются отыграться на последней команде Серии А.

Интересные факты

– СПАЛ проиграл Торино последние 10 матчей Серии А в Турине.

– В минувшем сезоне матч Торино — СПАЛ завершился со счетом 1:0.

Ориентировочные составы

Торино: Сиригу — Иццо, Нкулу, Бремер — Де Сильвестри, Лукич, Ринкон, Ансальди — Верди — Беренгер, Белотти.

СПАЛ: Бериша — Томович, Сионек, Викари, Игор — Мурджа, Миссироли, Куртич — Стрефецца — Петанья, Флоккари.

Не сыграют: Яго Фальке, Льянко, Базелли, Эдера, Бонифаци — Фарес, Д'Алессандро, Реца.

прогноз 2:0

Аталанта – Милан

Вокресенье, 22 декабря, 13:30. Бергамо, Джевисс Стэдиум. Арбитр — Федерико Ла Пенна. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Полный анонс поединка читайте отдельным материалом в день матча.

Лечче — Болонья

Воскресенье, 22 декабря, 16:00. Лечче, Стадио Комунале Виа дель Маре. Арбитр — Розарио Абиссо. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

После победы над Аталантой в минувшем туре Болонья существенно прибавила в уверенности, а вот Лечче, разгромленный конкурентом по борьбе за выживание Брешией, будет стремиться эту уверенность вернуть.

Стоит отметить, что, возможно, прервется серия выходов в стартовом составе Лечче Евгения Шахова. Украинский полузащитник не особо удачно играл в последних двух матчах, так что Фабио Ливерани может отдать предпочтение восстановившемуся после травмы Фариасу.

Интересные факты

– Последние четыре домашних матча в Серии А Лечче сыграл вничью.

– Болонья не пропускает в последних четырех выездных матчах против Лечче во всех турнирах.

– Болонья забивает не менее двух мячей в последних четырех матчах Серии А.

– Лечче забивает не менее двух мячей в последних трех домашних матчах Серии А.

Ориентировочные составы

Лечче: Габриэль — Рисполи, Лукиони, Россеттини, Кальдерони — Петриччоне, Тахцидис, Табанелли — Фариас — Фалько, Бабакар.

Болонья: Скорупски — Томиясу, Бани, Денсвил, Мбайе — Сориано, Медель, Поли — Орсолини, Паласио, Сансоне.

Не сыграют: Майер, Лападула, Меччарьелло, Манкозу — Данило, Дейкс, Крейчи.

прогноз 1:3

Парма – Брешия

Воскресенье, 22 декабря, 16:00. Парма, Стадио Эннио Тардини. Арбитр — Франческо Форно

Силы нынешних соперников несопоставимы, но в пользу Брешии может сыграть наметившийся кадровый кризис в Парме.

Ориентировочные составы

Парма: Сепе — Дармиан, Якопони, Бруну Алвеш, Гальоло — Эрнани, Бругман, Барилла — Кулусевски, Спрокати, Жервиньо.

Брешия: Альфонсо — Сабелли, Чистана, Чансельор, Матею — Бизоли, Тонали, Шпалек — Ромуло — Балотелли, Торрегросса.

Не сыграют: Инглезе, Карамо, Куцка, Корнелиус — Йоронен, Дессена.

прогноз 2:0

Сассуоло – Наполи

Воскресенье, 22 декабря, 21:45. Реджо нелль'Эмилия, МАПЕИ Стэдиум. Арбитр — Даниэле Киффи. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Дебют Дженнаро Гаттузо в роли тренера Наполи закончился домашним поражением от Пармы, а теперь "партенопеев" ждет непростой выезд в Реджо нелль'Эмилиу в гости к Сассуоло.

Пока трудно сказать, насколько идеи Гаттузо уже укоренились в головах его подопечных, но надо отметить, что все они практически в один голос радуются, что тренер, в отличие от своего предшественника Карло Анчелотти, вернулся к тактической схеме 4-3-3.

Сассуоло в среду одержал уверенную победу над Брешией в перенесенном матче 7-го тура, но судить по успеху с одним из аутсайдеров о том, что серия неудач "нероверди" уже позади, пока рано.

Интересные факты

- Сассуоло сыграл вничью последние три домашних матча против Наполи во всех турнирах.

- Наполи не проигрывает Сассуоло 8 матчей во всех турнирах.

- Безвыигрышная серия Наполи в чемпионате составляет 8 матчей.

- В минувшем сезоне матч Сассуоло — Наполи завершился со счетом 1:1.

Ориентировочные составы

Сассуоло: Пеголо — Мюлдюр, Феррари, Марлон, Кириакопулос — Маньянелли, Локателли — Берарди, Джуричич, Бога — Капуто.

Наполи: Мерет — Ди Лоренцо, Манолас, Луперто, Мариу Руй — Зьелински, Руис, Аллан — Лосано, Милик, Инсинье.

Не сыграют: Тольян, Консильи, Кирикеш — Максимович, Малькюи, Гулам, Тонелли, Кулибали.

прогноз 2:2

Турнирная таблица

ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 2019 — 2020

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О ФОРМА 1 Ювентус 17 13 3 1 31 17 14 42 2 Интер 16 12 3 1 32 14 18 39 3 Лацио 16 11 3 2 38 16 22 36 4 Рома 17 10 5 2 33 17 16 35 5 Кальяри 16 8 5 3 32 21 11 29 6 Аталанта 16 8 4 4 38 25 13 28 7 Парма 16 7 3 6 23 19 4 24 8 Наполи 16 5 6 5 25 21 4 21 9 Торино 16 6 3 7 21 24 -3 21 10 Милан 16 6 3 7 16 19 -3 21 11 Сассуоло 16 5 4 7 28 27 1 19 12 Болонья 16 5 4 7 24 27 -3 19 13 Верона 16 5 4 7 17 20 -3 19 14 Фиорентина 17 4 5 8 21 28 -7 17 15 Лечче 16 3 6 7 20 32 -12 15 16 Сампдория 17 4 3 10 14 27 -13 15 17 Удинезе 16 4 3 9 11 27 -16 15 18 Брешия 16 4 1 11 14 28 -14 13 19 Дженоа 16 2 5 9 17 31 -14 11 20 СПАЛ 16 2 3 11 10 25 -15 9

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