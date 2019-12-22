Италия

Летом Фиорентина надеется подписать Лучано Спаллетти, а пока готова довериться Беппе Якини.

После увольнения Винченцо Монтеллы Фиорентина приступила к поискам нового главного тренера и в воскресенье, 22 декабря, проведет "собеседование" с экс-наставником Палермо, Удинезе, Сассуоло и Эмполи Беппе Якини — сообщают различные итальянские СМИ.

Главной целью владельца Фиорентины Рокко Коммиссо является Лучано Спаллетти, но у него контракт с Интером.

Кроме Якини, Фиорентина рассматривает в качестве временно исполняющего обязанности главного тренера Роберто Донадони, Луиджи Ди Бьяджо и Чезаре Пранделли, но маловероятно, что последние трое согласятся на временную работу.

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