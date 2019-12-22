Италия

В ближайшее время нападающий Ювентуса Марио Манджукич сменит клуб.

Марио Манджукич проходит медицинское обследование в Аль-Духаиле и вскоре может присоединиться к своему бывшему одноклубнику по Ювентусу Мехди Бенатье, выступающему за катарский клуб. Момент, когда он направляется в медицинский центр, очевидцы запечатлели на видео.

33-летний хорват не входит в планы Маурицио Сарри и не провел в нынешнем сезоне ни одного матча за Ювентус. Несмотря на предложения из Европы и МЛС, Манджукич посчитал вариант с Аль-Духаилом наиболее выгодным.

За свою карьеру Марио выступал за Динамо Загреб (128 матчей во всех турнирах, 63 гола), Вольфсбург (33, 12), Баварию (48, 26), Атлетико (43, 20), Ювентус (162, 44) и сборную Хорватии (89, 33).

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.