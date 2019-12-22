Полузащитник Аталанаты отметился результативной передачей.
Малиновский празднует с партнерами
22 декабря 2019, 15:59
В рамках очередного матча чемпионата Италии Аталанта дома сумела разгромить Милан со счетом 5:0.
Украинский хавбек Руслан Малиновский провел на поле весь матч, но в итоге мог уйти с него без результативных действий.
Во время пятого мяча своей команды, Малиновский выдал идеальную передачу на Луиса Муриэля, но форвард пробил Джанлуиджи Доннарумму не с первого раза, а потому пас украинца могли просто не посчитать ассистом.
Тем не менее, официальный сайт Серии А все же посчитал, что Руслан заслужил на то, чтобы эта передача стала его первой результативной в карьере в Серии А.
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