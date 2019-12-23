Италия

Тренер "черно-синих" поделился мнением о выступлении команды.

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини подвел итоги года для команды после победы над Миланом со счетом 5:0, а также отметил игру полузащитника Руслана Малиновского.

"Мы завершаем фантастический год, мы показали невероятные результаты. Хорошее завершение этого сезона. Мы возьмем перерыв на праздники, а затем вернемся к работу.

Малиновский – важный игрок для нас, мы быстро это поняли. Внести вклад в этом чемпионате непросто, но он всегда показывает свою важность для команды. Он развивается, хорошо понимает тактику. Наша сила состоит в том, что у нас есть разносторонние игроки.

Мы хотим снова завоевать место в еврокубках, но финишировать в зоне Лиги чемпионов будет непросто", – приводит слова Гасперини сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

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