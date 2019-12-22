Украинец был худшим среди лучших.
Руслан Малиновский, getty images
22 декабря 2019, 17:23
Аталанта разгромила Милан в рамках поединка чемпионата Италии, забив в ворота "россонери" целых пять безответных голов.
Статистический портал WhoScored выставил свои оценки игрокам, которые принимали участие в матче. Руслан Малиновский получил оценку 7,1, которая оказалась самой низкой среди всех игроков Аталанты, вышедших в основе.
Отметим, что портал не засчитал Мулиновскому результативный пас на Муриэля, в то же время Серия А отметился ту передачу, как ассист.
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