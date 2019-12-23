Италия

22-летний голкипер проведет оставшуюся часть сезона в Дженоа.

Вратарь Интера, выступающий на правах аренды за Дженоа, Ионуц Раду доиграет оставшуюся часть сезона за "грифонов", а уже летом вернется в стан миланского клуба.

Как сообщил агент 22-летнего румына Оскар Дамиани, они не видят смысла возвращаться в Интер в текущий момент.

"Мальчик регулярно играет и чувствует себя хорошо в Дженоа. Не было бы никакого смысла прерывать аренду в январе. Он останется в Лигурии и вернется в Интер в следующем июне, как и планировалось", — приводит слова агента FcInterNews.it.

В текущем сезоне Ионуц Раду провел за Дженоа 18 поединков во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что румын продлил контракт с Интером до 2024 года.

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