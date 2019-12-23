Италия

Football.ua подводит итоги 17-го тура чемпионата Италии.

Несмотря на то, что 17-й тур первенства Серии А оказался неполным и завершится аж в феврале, интересных событий в нем произошло предостаточно. Две смены лидера, смена аутсайдера, уничтожение Милана в Бергамо, первая победа Дженнаро Гаттузо в роли тренера Наполи, конец "сказки" Кальяри и многое другое.

При этом стоит отметить, что пока все команды, кроме Вероны, уже ушедшей на каникулы неделю назад, боролись за места под солнцем Серии А, Лацио пополнил свой музей очередным трофеем — выигранным у Ювентуса Суперкубком.

Результаты тура

ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 17 ТУР

Из-за подготовки к поединку за Суперкубок Италии, Ювентус и Сампдория провели свой матч 18 декабря. Поединок в Генуе был бы ничем не примечательным (обычная для команды Маурицио Сарри минимальная победа), если бы не два момента.

Первый — Ювентус взял три очка и на несколько дней единолично возглавил турнирную Серии А. Второй — феноменальный гол Криштиану Роналду, который, кстати, был забит при счете 1:1 и принес Ювентусу те самые три очка.

На вершине в одиночестве Ювентус продержался менее трех дней, поскольку еще один представитель Генуи — Дженоа — не смог ничего противопоставить Интеру.

В отличие от своего главного (единственного?) конкурента, Интер добыл победу крупную и яркую. Не стоит забегать наперед и говорить что вот, наконец-то Антонио Конте построил тот Интер, о котором его поклонники мечтают последний десяток лет, надо учитывать и уровень оппонента, который по итогам тура скатился на самое дно турнирной таблицы.

Однако можно отметить, что юный Эспозито действительно похож на игрока, который в ближайшем будущем станет классным нападающим, и отсутствие Мартинеса (пропускавшего матч) в случае чего не станет трагедией. Чтобы поддержать восходящую звезду, ему даже позволили пробить пенальти, и с этой задачей Себастьяно справился, открыв счет своим голам за Интер.

Еще один момент со знаком "плюс" – после травмы около 20-ти минут сыграл Сенси. Стефано еще далек от той формы, которая позволяла считать его одним из ключевых игроков команды в начале сезона, но это лишь вопрос времени.

Участием Лацио в матче за Суперкубок воспользовались земляки "орлов" из Ромы. Обойти своих соседей "волкам" не удалось, но разгром Фиорентины во Флоренции позволил команде Паулу Фонсеки сократить отставание до минимума, при этом оторвавшись от пятого места уже на 4 очка.

Похоже, тем пессимистам, которые считали, что португальский специалист, оказавшись после "тепличных" условий Шахтера в УПЛ в битвах Серии А, провала тренера не дождаться. Даже оказавшись в условиях жесточайшего кадрового кризиса (который, похоже, подходит к концу), Фонсеке удалось вывести команду в зону Лиги чемпионов. Удастся ли ее там удержать — увидим.

С большим интересом ожидался приезд в Бергамо Милана. Аталанта, потерпевшее не совсем логичное поражение от Болоньи должна была доказать случайность произошедшего и проверить, насколько правдивы слова тренера "россонери" Стефано Пьоли о том, что его команда прибавляет от матча к матчу.

Трудно четко назвать причину случившегося: то ли Аталанта слишком сильна (что по этому поводу думает Болонья?), то ли Милан слишком слаб (что по этому поводу думает Пьоли?), но итоговые 5:0 не отражают всего превосходства "богини" над "дьяволами".

Джан Пьеро Гасперини, никак не дождущийся возвращения в строй Сапаты, в очередной раз поэкспериментировал с атакующей линией, отказавшись от чистого центрфорварда, выпустил тройку в составе Гомеса, Иличича и Малиновского, которой активно помогал Пашалич.

Милану в воскресенье можно было посочувствовать. Сказать, что гостей возили, как хотели, это будет еще слабо. Их просто не замечали. Как ни странно, при пяти пропущенных мячах лучшим игроком Милана можно признать Джиджио Доннарумму, который не раз выручал команду (статистика ударов в створ 11:1 в пользу Аталанты).

Внес свой вклад в уничтожение географических соседей и Руслан, который помог произвести "контрольный выстрел" вышедшему на замену Муриэлю.

Еще одному полузащитнику сборной Украины Евгению Шахову 17-й тур не удался так же хорошо, как и Малиновскому. Полузащитник вышел на замену сразу после перерыва, но его Лечче так и не смог уйти от поражения в домашнем поединке против Болоньи, хотя, проигрывая 0:3, "волки" смогли сократить счет до минимума.

Сенсацией можно назвать результат матча в Удине, где местные "зебрята", реально претендующие на вылет, обыграли совсем недавно обитавший в зоне Лиги чемпионов Кальяри.

Учитывая, что после 13-матчевой беспроигрышной серии Кальяри потерпели уже второе поражение подряд, создается впечатление, что неожиданный "выскочка" уже выдохся. Впрочем, впереди рождественские каникулы, и, возможно, команда Роландо Марана сможет пополнить иссякшие запасы энергии.

Трудно угадать, что намерен пополнять в Наполи Дженнаро Гаттузо. Да, "партенопеи" прервали свою 8-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате. Но, справедливости ради, гостям в большой степени повезло.

Радость игроков и болельщиков от возвращения к привычной схеме 4-3-3 сменилась легким разочарованием (возможно — временным). Кажется, что футболисты, так и не усвоившие толком насаждавшиеся тактические схемы Карло Анчелотти, уже изрядно подзабыли, чему их учил Маурицио Сарри.

Сассуоло, в прошлом туре испортивший 120-летний юбилей Милана, чувствовал сбя довольно комфортно против соперника, который явно выше по классу, забил, мог увеличить свое преимущество, но в итоге проиграл, пропустив мяч, записанный, как автогол Обьянга, под конец компенсированного времени.

Интересные факты

– Джанлуиджи Буффон (Ювентус) сравнялся с Паоло Мальдини по матчам в Серии А — 647.

– Маурицио Сарри (Ювентус) вошел в историю Серии А, быстрее всех добыв 100 побед в итальянской элите (за 169 матчей), побив рекорд Карло Анчелотти (за 185 матчей).

– В матче Удинезе — Кальяри (2:1) команды нанесли всего три удара в створ на двоих, и каждый из них закончился голом.

– Себастьян Эспозито в возрасте 17 лет 172 дней стал самым юным автором гола Интера в Серии А в XXI веке. Прежнее достижение принадлежало Марио Балотелли (17 лет, 203 дня). За всю историю Эспозито уступает только Марио Корсо, забившему за Интер в Серии А в возрасте 17 лет и 97 дней.

– Самир Ханданович (Интер) в 100-й раз сохранил свои ворота "на замке" в Серии А.

– Милан лишь в четвертый раз в своей истории проиграл в Серии А с разницей в 5 и более мячей. Впервые с 1998 года.

Сборная тура

Игрок тура

Гол тура

Криштиану Роналду (Ювентус) в матче против Сампдории:

Турнирная таблица

ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 2019 — 2020

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О ФОРМА 1 Интер 17 13 3 1 36 14 22 42 2 Ювентус 17 13 3 1 31 17 14 42 3 Лацио 16 11 3 2 38 16 22 36 4 Рома 17 10 5 2 33 17 16 35 5 Аталанта 17 9 4 4 43 25 18 31 6 Кальяри 17 8 5 4 33 23 10 29 7 Парма 17 7 4 6 24 20 4 25 8 Наполи 17 6 6 5 27 22 5 24 9 Болонья 17 6 4 7 27 29 -2 22 10 Торино 17 6 3 8 22 26 -4 21 11 Милан 17 6 3 8 16 24 -8 21 12 Сассуоло 17 5 4 8 29 29 0 19 13 Верона 16 5 4 7 17 20 -3 19 14 Удинезе 17 5 3 9 13 28 -15 18 15 Фиорентина 17 4 5 8 21 28 -7 17 16 Лечче 17 3 6 8 22 35 -13 15 17 Сампдория 17 4 3 10 14 27 -13 15 18 Брешия 17 4 2 11 15 29 -14 14 19 СПАЛ 17 3 3 11 12 26 -14 12 20 Дженоа 17 2 5 10 17 35 -18 11

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ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 18 ТУР

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