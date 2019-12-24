Италия

Миланский клуб хочет подписать чилийца в январе.

Интер продолжает попытки подписать полузащитника Барселоны Артуро Видаля.

Как сообщил в своем твиттере журналист Николо Скира, миланский клуб обратился к Барселоне с предложением по аренде Видаля за 2 млн евро. Также "нерадзурри" готовы включить опцию выкупа за 10 млн евро, но каталонский клуб хочет выручить за своего футболиста 20 млн евро.

Действующий контракт Видаля с Барселоной рассчитан до июня 2021 года.

В текущем сезоне 32-летний игрок провел 19 поединков в футболке "сине-гранатовых", отличившись пятью голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Интер также хочет подписать полузащитника Деяна Кулусевски.

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