Италия

Норвежец может стать игроком "старой синьоры".

Ювентус продолжает следить за нападающим Зальцбурга Эрлингом Холандом и попытается подписать его в зимнее трансферное окно.

Как сообщает издание Corriere dello Sport, туринский клуб уже обратился к руководству Зальцбурга с предложением по 19-летнему игроку. "Бьянконери" готовы заплатить за молодого норвежца около 30 миллионов евро.

Также Ювентус готов предложить самому Холанду 5-летний контракт с зарплатой в 3,5 млн евро.

В текущем сезоне Холанд провел 22 поединка в футболке "быков", забив 28 голов и совершив 7 ассистов.

Ранее сообщалось, что Холанд посещал Манчестер для возможных переговоров с Юнайтед.

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