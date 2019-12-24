Норвежец может стать игроком "старой синьоры".
Эрлинг Холанд, Getty Images
24 декабря 2019, 13:27
Ювентус продолжает следить за нападающим Зальцбурга Эрлингом Холандом и попытается подписать его в зимнее трансферное окно.
Как сообщает издание Corriere dello Sport, туринский клуб уже обратился к руководству Зальцбурга с предложением по 19-летнему игроку. "Бьянконери" готовы заплатить за молодого норвежца около 30 миллионов евро.
Также Ювентус готов предложить самому Холанду 5-летний контракт с зарплатой в 3,5 млн евро.
В текущем сезоне Холанд провел 22 поединка в футболке "быков", забив 28 голов и совершив 7 ассистов.
Ранее сообщалось, что Холанд посещал Манчестер для возможных переговоров с Юнайтед.
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