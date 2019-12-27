Италия

Капитан Болоньи Блерим Дземаили больше не намерен менять команду.

Блерим Дземаили считает, что в Болонье сложился идеальный коллектив под руководством Синиши Михейловича, поэтому хотел бы играть за "россоблу" до конца карьеры.

"Последние полгода в связи с болезнью Синиши Михайловича выдались непростыми для команды, – цитирует полузащитника Gazzetta dello Sport. – Но это помогло не только сплотиться, но и понять, насколько мы все ценны друг для друга. Мне кажется, что другой такой команды сейчас просто не найти, поэтому я хочу завершить свою карьеру в Болонье".

Контракт 33-летнего швейцарца с Болоньей истекает летом 2021 года. Дземаили выступал за Цюрих (124 матча во всех турнирах, 13 голов), Болтон (1, 0), Торино (33, 0), Парму (52, 2), Галатасарай (20, 1), Дженоа (27, 3), Монреаль Импакт (25, 8) и Болонью (89, 13). В его послужном списке 69 матчей (10 голов) за национальную сборную Швейцарии.

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