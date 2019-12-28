Италия

Аргентинский хавбек присоединился к клубу из Серии А.

Полузащитник Николас Домингес прибыл в расположение Болоньи и начнет работу с новым клубом, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Болонья приобрела Домингеса у Велеса минувшим летом за 7,4 млн евро, но оставила его выступать в составе аргентинского клуба на правах аренды.

В понедельник Домингес познакомится со своими новыми партнерами по команде и приступит к тренировкам в общей группе.

В этом сезоне 21-летний игрок провел 14 поединков в футболке Велеса, отличившись пятью голами и одним ассистом. В активе центрального хавбека имеется 6 матчей и 1 гол в составе сборной Аргентины.

Ранее сообщалось, что Болонья готова выложить 15 миллионов евро за нападающего Аталанты Муссу Барроу.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.