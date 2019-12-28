Италия

Бывший член руководства Милана Адриано Галлиани рассказал о трансфере Златана Ибрагимовича в ПСЖ в 2012 году.

В 2012 году Милан продал Златана Ибрагимовича в ПСЖ, после чего клуб попал в затянувшееся крутое пике.

"Мы продали Ибрагимовича, чтобы привести счета клуба в порядок, сам Златан, конечно, не хотел покидать Милан", — рассказал Галлиани La Gazzetta dello Sport.

"Не считая этого случая, Ибра всегда был тем, кто сам решал свою судьбу. Вместе с ним мы выиграли Серию А, то самое последнее скудетто для Милана перед рекордной серией Ювентуса, Суперкубок Италии...".

Функционер также расскал о своих отношениях с игроков сразу после трансфера.

"Златан некоторое время не разговаривал со мной. Как только он преодолел разочарование от вынужденного ухода из Милана, он дал интервью, в котором высоко оценил наши отношения", – добавил Галлиани.

Напомним, что Златан накануне подписал контракт с Миланом до конца нынешнего сезона.