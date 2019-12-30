Швейцарец присоединится к клубу из Серии А.
Валон Берами, Getty Images
30 декабря 2019, 08:42
Полузащитник Валон Берами должен в ближайшее время вновь стать игроком Дженоа, информирует сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
В ближайшее время опытный хавбек прибудет в расположение генуэзского клуба, где пройдет медобследование и подпишет контракт до конца сезона. В подписании 34-летнего игрока заинтересован новый тренер "грифонов" Давиде Никола.
Ранее швейцарский полузащитник уже выступал в составе Дженоа в сезоне-2003/04, отыграв 24 матча.
Минувшим летом Берами присоединился к Сьону из Удинезе, но после четырех сыгранных матчей и двух месяцев в клубе расторг контракт.
Ранее сообщалось, что Дженоа также близка к подписанию голкипера Маттиа Перина.
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