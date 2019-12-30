Италия

Новым владельцем римского клуба может стать The Friedkin Group.

Пресс-служба Ромы выступила с официальным заявлением касательно информации о том, что ведутся переговоры о продаже клуба компании The Friedkin Group, которой владеет миллиардер Дэн Фридкин.

В итальянских СМИ в последнее время появлялось много информации о том, что стороны договорились о продаже Ромы за 780-790 миллионов евро, однако переговоры продолжаются.

"AS ROMA SPV LLC и The Friedkin Group ведут переговоры о возможной сделке с участием NEEP ROMA HOLDING S.p.A. и ее дочерних компаний, включая A.S. Roma S.p.A".

"В связи с этим AS ROMA SPV LLC сообщает, что на сегодняшний день не было заключено ни одного окончательного соглашения о продаже NEEP ROMA HOLDING SpA и ее дочерних компаний. Любая потенциальная сделка с The Friedkin Group по-прежнему подлежит успешному завершению юридической проверки".

"В случае достижения каких-либо окончательных договоренностей относительно передачи акций, находящихся в A.S. Roma S.p.A., AS ROMA SPV LLC предоставит рынку адекватную информацию в сроки, предусмотренные законом", — сказано в заявлении на официальном сайте Ромы.

Ранее сообщалось, что Даниэле Де Росси вернется в Рому на одну из руководящих должностей в случае продажи клуба новым владельцам.

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