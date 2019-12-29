Италия

Friedkin Group в случае приобретения Ромы предложит экс-капитану команды Даниэле Де Росси одну из руководящих должностей.

Если сделка по продаже Ромы Джеймсом Паллоттой Friedkin Group состоится, новые владельцы готовы предложить Даниэле Де Росси место в совете директоров клуба – сообщает Corriere dello Sport.

Легендарный полузащитник Ромы, отыгравший в составе "волков" 18 сезонов (616 матчей во всех турнирах, 63 гола), сейчас выступает за Бока Хуниорс (5, 1), но подумывает о завершении карьеры игрока.

Friedkin Group обещает в течение трех лет построить новый стадион для Ромы и существенно пополнить истощившийся из-за неучастия команды в Лиге чемпионов бюджет.

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