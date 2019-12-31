Италия

Форвард бергамасков восстановился от травмы.

Нападающий Аталанты Дуван Сапата в октябре этого года получил серьезную травму бедра, из-за которой не мог помочь своей команде.

Сейчас же колумбийский форвард заявил, что восстановился от повреждения и готов сыграть в предстоящих матчах бергамского клуба.

"Я с тревогой наблюдал за матчами Аталанты и не мог помочь. Я работал по индивидуальной программе во время рождественских каникул, чтобы набрать форму, поэтому я надеюсь быть готовым к матчу против Пармы".

"Я могу только надеяться, что 2020 год станет для меня лучше, чем 2019 год. Я действительно скучал по команде. Я не мог просто наблюдать за играми, потому что я не мог помочь своим одноклубникам".

"Это была настоящая борьба, и я не могу дождаться, когда снова вернусь на поле", — приводит слова Сапаты пресс-служба Аталанты.

Матч Аталанта — Парма, который пройдет в рамках 18-го тура Серии А, состоится шестого января в 16:00 по киевскому времени.

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