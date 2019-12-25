Итальянский клуб заинтересован в центральном хавбеке.
Матиас Вилласанти (справа), Getty Images
25 декабря 2019, 11:36
Полузащитник Серро Портеньо Матиас Вилласанти попал в сферу интересов Аталанты, сообщает ABCTV.
"Черно-синие" заинтересованы в подписании центрального хавбека в зимнее трансферное окно и уже обратились к парагвайскому клубу с предложением. "Боги" рассматривают 22-летнего игрока в качестве замены для Дарлингтона Нагбе, который недавно перебрался в Коламбус Крю.
В текущем сезоне Вилласанти провел 25 поединков в составе Серро Портеньо, отличившись одним голом и одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Фиорентина готова продать полузащитника Деяна Кулусевски.
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