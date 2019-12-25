Италия

Итальянский клуб заинтересован в центральном хавбеке.

Полузащитник Серро Портеньо Матиас Вилласанти попал в сферу интересов Аталанты, сообщает ABCTV.

"Черно-синие" заинтересованы в подписании центрального хавбека в зимнее трансферное окно и уже обратились к парагвайскому клубу с предложением. "Боги" рассматривают 22-летнего игрока в качестве замены для Дарлингтона Нагбе, который недавно перебрался в Коламбус Крю.

В текущем сезоне Вилласанти провел 25 поединков в составе Серро Портеньо, отличившись одним голом и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Фиорентина готова продать полузащитника Деяна Кулусевски.

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