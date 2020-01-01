Италия

Вингер Аталанты Деян Кулусевски, выступавший в аренде за Парму, в ближайшие дни подпишет контракт с Ювентусом.

В случае успешного прохождения медицинского обследования, шведский вингер Деян Кулусевски официально станет игроком Ювентуса.

Юве заплатит Аталанте за 19-летнего футболиста 35 миллионов евро (плюс 10 миллионов в качестве возможных бонусов), но, скорее всего, Кулусевски до конца сезона будет выступать на правах аренды за Парму, где он и начинал сезон.

Как сообщили итальянские СМИ, Деян подпишет контракт на пять с половиной лет, согласно которому будет получать 2,5 миллиона евро (плюс бонусы) в год.

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