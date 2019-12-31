Италия

Туринский клуб согласовал трансфер хавбека Аталанты.

Полузащитник Аталанты, ныне выступающий на правах аренды за Парму, Деян Кулусевски является трансферной целью лучших клубов итальянской Серии А.

Как сообщает Football Italia, туринский Ювентус вырвался в лидеры в гонке за талантливым хавбеком и уже согласовал его трансфер.

По информации источника, "старая синьора" заплатит Аталанте за Кулусевски порядка 40-50 миллионов евро, однако 19-летний швед останется в Парме до конца сезона.

Стоит отметить, ранее главным фаворитом на футболиста назывался Интер, который был готов выплатить за Деяна 35 миллионов евро, но, похоже, Ювентусу удалось опередить миланский клуб.

Ранее сам Кулусевски заявил, что будет принимать решение касательно своего будущего в конце текущего сезона.

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