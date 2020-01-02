Итальянский клуб продолжает интересоваться игроком Манчестер Юнайтед.
Поль Погба, getty images
02 января 2020, 10:38
Как сообщает Calciomercato, Ювентус продолжает проявлять интерес к французскому полузащитнику Полю Погба.
В нынешнее время хавбек травмирован и пропустит около месяца. Тем не менее, в туринском клубе работают над возвращением своего бывшего игрока.
Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер не собирается расставаться с Погба в ближайшее время.
Ранее появилась информация, что Ювентус предложил МЮ за Погба 60 миллионов евро и Эмре Джана.
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