Италия

Полузащитник Аталанты близок к завершению трансфера в туринский клуб.

Как сообщает официальный сайт авторитетного журналиста Джанлуки Ди Марцио, хавбек Аталанты Деян Кулусевски прибыл в клинику J Medical, где пройдет медосмотр для Ювентуса.

Ранее сообщалось, что футболист должен проделать подобное до конца нынешней недели.

Еще в прошлом году стало известно, что Ювентус заплатит за шведского футболиста, который сейчас выступает на правах аренды за Парму, около 45 миллионов евро.

Футболист до конца сезона продолжит выступать в Парме. На счету игрока четыре гола и семь ассистов в 17 матчах Серии А в этой кампании.

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