Италия

Полузащитник Валон Берами вернулся в Дженоа на правах свободного агента.

Дженоа подписала контракт до конца сезона с швейцарским ветераном Валоном Берами — сообщил официальный сайт "грифонов".

34-летний Берами за свою карьеру выступал за Лугано (2 матча во всех турнирах, 0 голов), Дженоа (24, 0), Верону (33, 3), Лацио (70, 4), Вест Хэм (63, 5), Фиорентину (20, 0), Наполи (70, 0), Гамбург (22, 0), Уотфорд (49, 0), Удинезе (39, 2), Сьон (4, 0) и сыграл 83 матча (2 гола) за национальную сборную Швейцарии.

Ранее Дженоа арендовала Маттиа Перина и Маттиа Дестро до конца сезона.

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