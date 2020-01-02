Италия

Нападающий Болоньи Маттиа Дестро до конца сезона будет выступать в Дженоа.

Болонья и Дженоа согласовали аренду нападающего Маттиа Дестро, который начинал свою профессиональную карьеру в составе "грифонов", до конца сезона — сообщил официальный сайт генуэзского клуба.

"Я вернулся в Дженоа, чтобы спасти команду от вылета, – заявил Дестро. – Думаю, совместными усилиями мы добьемся этого".

Нападающий национальной сборной Италии (8 матчей, 1 гол) выступал за Дженоа (18 матчей во всех турнирах, 3 гола), Сиену (31, 13), Рому (68, 29), Милан (15, 3) и Болонью (105, 29).

Ранее Дженоа арендовала Маттиа Перина и подписала Валона Берами в качестве свободного агента.

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