Италия

Несмотря на переговоры по продаже клуба, Рома намерена активно поработать на трансферном рынке.

В то время, как Дэн Фридкин и Джеймс Паллотта продолжают переговоры о продаже Ромы, клуб продолжает работу на трансферном рынке - сообщает Gazzetta dello Sport.

В январе Рома хочет расстаться с тремя-четырьмя футболистами, среди которых оказавшийся не нужным Паулу Фонсеке Жуан Жезус (интересуется Фиорентина), Перотти и Пасторе, чья слишком высокая зарплата не окупается вкладом аргентинцев в команду (интересуются многие), а также Ундер, но его Рома если и продаст зимой, то за хорошие деньги.

Если продажа Ундера состоится уже в этом месяце, то "волки" попытаются потратить эти деньги на Политано из Интера. При этом "джаллоросси" рассматривают в качестве возможной замены Джеко форварда СПАЛа Петанью.

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