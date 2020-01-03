Италия

19-летний швед обошелся Ювентусу в 35 млн евро + 9 млн в качестве бонусов.

Спортивный директор Аталанты Джованни Сартори высказался о продаже полузащитника Деяна Кулусевски в туринский Ювентус.

Итальянский функционер признался, что бергамский клуб серьезно заработал на этом трансфере, поскольку в 2016 году швед обошелся им примерно в 100 тысяч евро.

"Мы заплатили за него менее 200 тысяч евро. Если быть точнее, он стоил нам половину этой суммы. Я уверен, что все выигрывали от этой сделки. Он провел 17 матчей в Серии А, и его прогресс впечатляет".

"Он может стать лучшим игроком, у него уже есть огромный потенциал. В июне, когда Деян будет выступать за Ювентус, он станет более зрелым игроком", — приводит слова Сартори La Gazzetta dello Sport.

Стоит отметить, что Ювентус заплатил за Кулусевски 35 млн евро, однако эта сумма может увеличиться еще на 9 млн в случае успешных выступлений футболиста.

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