Италия

Венесуэлец подписал соглашение до 2022 года.

Защитник Джон Чансельор продлил соглашение с Брешией, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Руководство "ласточек" воспользовалось опцией в контракте с венесуэльским центрбеком и продлило его до июня 2022 года.

Чансельор перешел в Брешию прошлым летом из Аль-Ахли за 1,6 млн евро. В текущем сезоне 28-летний игрок провел 15 поединков в футболке "бело-синих", отличившись одним голом.

В активе Чансельора имеется 17 матчей в составе сборной Венесуэлы.

Ранее сообщалось, что Брешия согласовала трансфер полузащитника сборной Финляндии Симона Скрабба.

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