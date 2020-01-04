Италия

Португалец рассказал о предстоящем поединке с туринцами.

Главный тренер Рома Паулу Фонсека поделился своими ожиданиями от предстоящего матча с Торино в 18-м туре Серии А.

"Команда хорошо работала на этой неделе. Все мотивированы и готовы продолжить то, на чем мы остановились в 2019 году.

Против Торино всегда сложно играть. Из трех последних матчей они выиграли два и один сыграли вничью. Ожидаем от них сильной и агрессивной игры.

Команда Вальтера Маццарри любит ломать игру соперника и контратаковать, поэтому для нас будет важно сразу же отбивать мяч", – приводит слова Фонсеки портал Football Italia.

Матч Рома – Торино состоится в Риме в воскресенье, 5 января, и начнется в 21:45 по киевскому времени.

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