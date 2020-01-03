Италия

Правый защитник Бруно Перес вернулся в Рим после полутора лет аренды в Бразилии.

Бруно Перес получил шанс продолжить свою карьеру в Италии. Правый защитник уже тренируется с командой и старается произвести впечатление на Паулу Фонсеку, которого не совсем устраивают действия его подопечных именно на правом фланге обороны.

Рома уже зарегистрировала игрока, и Перес cможет сыграть против Торино в матче 18-го тура Серии А в воскресенье, 5 января — утверждает сайт Джанлуки Ди Марцио.

Бруно Перес выступал за Аудакс (26 матчей во всех турнирах, 2 гола), Брагантино (6, 1), Гуарани (33, 0), Сантос (68, 4), Торино (68, 7), Рому (69, 3), Сан-Паулу (26, 1) и Спорт Ресифи (14, 0).

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