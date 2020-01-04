СПАЛ заинтересовался нападающим Интера Андреа Пинамонти, выступающим за Дженоа на правах аренды.
Андреа Пинамонти, Getty Images
04 января 2020, 22:33
Андреа Пинамонти, принадлежащий Интеру, может поикнуть Дженоа в январе и перейти в СПАЛ — считает Goal.com.
Дженоа арендовала у Болоньи нападающего Маттиа Дестро, поэтому 20-летний Пинамонти может остаться без игровой практики, а СПАЛ подыскивает замену форварду Андреа Петанье, которым интересуется Рома.
Пинамонти выступал за Интер (5 матчей во всех турнирах, 0 голов), Фрозиноне (27, 5) и Дженоа (14, 4).
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