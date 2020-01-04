Италия

СПАЛ заинтересовался нападающим Интера Андреа Пинамонти, выступающим за Дженоа на правах аренды.

Андреа Пинамонти, принадлежащий Интеру, может поикнуть Дженоа в январе и перейти в СПАЛ — считает Goal.com.

Дженоа арендовала у Болоньи нападающего Маттиа Дестро, поэтому 20-летний Пинамонти может остаться без игровой практики, а СПАЛ подыскивает замену форварду Андреа Петанье, которым интересуется Рома.

Пинамонти выступал за Интер (5 матчей во всех турнирах, 0 голов), Фрозиноне (27, 5) и Дженоа (14, 4).

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.