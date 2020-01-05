Италия

На счету Марио Балотелли первые голы Серии А в 2010-м и 2020 годах.

Нападающий Брешии Марио Балотелли стал автором первого гола 20-х годов XXI века, поразив ворота Лацио 5 января.

Интересно, что и первый гол Серии А 10-х годов нынешнего века также на счету Балотелли, отличившегося 6 января 2010 года за Интер в матче против Кьево — напомнил сайт Джанлуки Ди Марцио.

Всего на счету Марио 52 гола в Серии А: 20 за Интер, 27 за Милан и 5 за Брешию.

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