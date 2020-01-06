Италия

Главный тренер Ромы прокомментировал игру против Торино.

Рома уступила Торино на своем поле в рамках 18-го тура чемпионата Италии. Паулу Фонсека считает, что его команде не хватило реализации.

"Это не вопрос отношения к игре, команда сделала много хороших вещей, в том числе 31 удар по воротам (официальный сайт Серии А считает, что 25 — прим. ред.), но мяч не хотел залетать в ворота. Я не думаю, что это было отличное выступление, но мы создали шансы, чтобы забить.

Мы создали три возможности в первые семь минут, и реализуй мы хоть один момент, он бы изменил игру. Я ожидал, что Торино будет так играть, обороняться и контратаковать, так что это не было неожиданностью", — приводит слова Фонсеки Football Italia.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Рома — Торино.