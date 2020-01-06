Италия

Главным претендентом на защитника является его бывший клуб — Аталанта.

Центральный защитник Милана Маттиа Кальдара может покинуть клуб уже в это трансферное окно, сообщает Calciomercato.

Наибольший интерес к подписанию Кальдары проявляет Аталанта, которая хочет арендовать своего бывшего защитника до конца сезона. "Богиня", которая в 1/8 финала Лиги чемпионов сыграет с Валенсией, нуждается в замене для уходящего Симона Кьера.

25-летний Кальдара в нынешнем сезоне из-за травм еще не играл за первую команду Милана.

Милан, в свою очередь, работает над трансфером центрбека Барселоны Жана-Клера Тодибо.