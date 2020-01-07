Италия

Опытный защитник подписал договор до 2021 года.

Защитник Ромы Александар Коларов продлил соглашение с Ромой, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Опытный футболист поставил подпись под контрактом с "волками" до июня 2021 года. Предыдущий договор серба с клубом истекал в июне.

Коларов выступает в составе Ромы с 2017 года, перейдя из Ман Сити. В текущем сезоне 34-летний игрок провел 23 поединка в футболке "джаллоросси", отличившись пятью голами и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что защитник Бруно Перес вернулся в Рому из аренды.

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