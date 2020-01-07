Италия

Лидер "орлов" Чиро Иммобиле мог выступать за неаполитанцев.

Алессандро Моджи, агент Чиро Иммобиле, рассказал про переход нападающего в Лацио и планы игрока.

"Перед трансфером в Лацио был вариант с Наполи. Трансфер обошелся "орлам" в сумму менее, чем 10 миллионов евро. Нужно отметить компетентность президента клуба Лотито.

Сейчас у Иммобиле все хорошо, контракт до 2023-го года. Он счастлив в Лацио и хочет остаться", — приводит слова агента игрока Сorriere dello Sport.

Напомним, что Чиро Иммобиле лидирует в гонке за Золотую бутсу вместе с Робертом Левандовски.