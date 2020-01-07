Лидер "орлов" Чиро Иммобиле мог выступать за неаполитанцев.
ЧИРО ИММОБИЛЕ, ФОТО GETTY IMAGES
07 января 2020, 19:29
Алессандро Моджи, агент Чиро Иммобиле, рассказал про переход нападающего в Лацио и планы игрока.
"Перед трансфером в Лацио был вариант с Наполи. Трансфер обошелся "орлам" в сумму менее, чем 10 миллионов евро. Нужно отметить компетентность президента клуба Лотито.
Сейчас у Иммобиле все хорошо, контракт до 2023-го года. Он счастлив в Лацио и хочет остаться", — приводит слова агента игрока Сorriere dello Sport.
Напомним, что Чиро Иммобиле лидирует в гонке за Золотую бутсу вместе с Робертом Левандовски.