Италия

Главный тренер Интера Антонио Конте добыл свою сотую победу в чемпионате Италии.

В рамках 18-го тура Серии А Интер обыграл Наполи на выезде.

Таким образом, Антонио Конте добыл свою 100-ю победу в лиге. Для этого ему понадобилось 145 матчей.

Предыдущий рекорд принадлежал Маурицио Сарри — 60-летний специалист выиграл 100 игр за 169 поединков.

Ранее сообщалось, что Челси выплатил более 30 млн евро компенсации Конте.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.