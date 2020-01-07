Главный тренер Интера Антонио Конте добыл свою сотую победу в чемпионате Италии.
АНТОНИО КОНТЕ, GETTY IMAGES
07 января 2020, 23:24
В рамках 18-го тура Серии А Интер обыграл Наполи на выезде.
Таким образом, Антонио Конте добыл свою 100-ю победу в лиге. Для этого ему понадобилось 145 матчей.
Предыдущий рекорд принадлежал Маурицио Сарри — 60-летний специалист выиграл 100 игр за 169 поединков.
Ранее сообщалось, что Челси выплатил более 30 млн евро компенсации Конте.
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