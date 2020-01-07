Расставание с итальянцем стоило "синим" крупной суммы.
Антонио Конте, Getty Images
07 января 2020, 13:59
Челси был вынужден выплатить Антонио Конте и его тренерскому штабу более 30 миллионов евро в качестве компенсации за досрочное расторжение контракта, сообщает Sky Sports.
Эта сумма была указана в последнем финансовом отчете "синих", который клубы АПЛ представляют каждый год.
Конте был уволен из Челси в июле 2018 года после двух лет работы с клубом, а на его место пришел Маурицио Сарри. Соглашение нынешнего тренера Интера с лондонским клубом было рассчитано еще на один год.
Ранее сообщалось, что Челси потерял почти 100 млн фунтов за предыдущий финансовый год.
На данный момент лондонский клуб занимает 4-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего Ливерпуля на 22 очка.
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