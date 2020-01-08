Италия

"Адзурри" рассматривают варианты усиления полузащиты.

Полузащитник Лейпцига Диего Демме попал в сферу интересов Наполи, информирует сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Неаполитанский клуб планирует укрепить линию полузащиты в январе и может подписать немецкого хавбека. Руководство "адзурри" рассматривает 28-летнего игрока в качестве альтернативы Сланиславу Лоботке из Сельты, переговоры с которым пока проходят не слишком успешно.

Стоимость Демме оценивается в сумму от 15 до 18 млн евро.

В текущем сезоне полузащитник провел 24 поединка в футболке "быков", отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что Наполи лидирует в борьбе за защитника Тоттенхэма Яна Вертонгена.

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