Италия

Форвард подпишет соглашение до 2025 года.

Нападающий Себастьяно Эспосито договорился о продлении контракта с Интером, сообщает твиттер журналиста Николо Скиры.

Форвард поставит подпись под пятилетним контрактом с миланским клубом, который будет рассчитан до июня 2025 года. Соглашение будет оформлено официально в июле этого года, когда итальянскому футболисту исполнится 18 лет.

Действующий контракт Эспосито с Интером рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне нападающий провел 7 поединков в футболке "нерадзурри", отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что Эспосито стал самым юным дебютантом Интера в еврокубках.

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