Форвард подпишет соглашение до 2025 года.
Себастьяно Эспосито, Getty Images
08 января 2020, 12:27
Нападающий Себастьяно Эспосито договорился о продлении контракта с Интером, сообщает твиттер журналиста Николо Скиры.
Форвард поставит подпись под пятилетним контрактом с миланским клубом, который будет рассчитан до июня 2025 года. Соглашение будет оформлено официально в июле этого года, когда итальянскому футболисту исполнится 18 лет.
Действующий контракт Эспосито с Интером рассчитан до июня 2022 года.
В текущем сезоне нападающий провел 7 поединков в футболке "нерадзурри", отличившись одним голом.
Ранее сообщалось, что Эспосито стал самым юным дебютантом Интера в еврокубках.
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