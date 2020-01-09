Италия

Переговоры по трансферу защитника Маттиа Кальдара вступили в завершающую фазу.

Милану и Аталанте осталось утрясти последние детали аренды Маттиа Кальдары — сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Речь идет об аренде защитника, который так и не заиграл на Сан-Сиро из-за травм, на 18 месяцев с правом выкупа.

25-летний воспитанник Аталанты, сыгравший 2 матча за национальную сборную Италии, на клубном уровне выступал за Аталанту (66 матчей во всех турнирах, 10 голов), Трапани (аренда, 21, 2), Чезену (аренда, 29, 3) и Милан (2, 0). Также Кальдара числился в Ювентусе, но не провел за "старую синьору" ни одного официального матча.

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