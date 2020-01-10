Италия

"Россонери" хотят подписать датского защитника.

Защитник Аталанты Симон Кьяер попал в сферу интересов Милана, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Милан намерен укрепить линию обороны в январе и попытается заполучить датского центрбека.

Кьяер присоединился к Аталанте минувшим летом на правах аренды из Севильи, но закрепиться в составе итальянского клуба не сумел. "Черно-синие" не планируют продолжать сотрудничество с 30-летним игроком и намерены отпустить его в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Кьяер провел 6 поединков в футболке Аталанты.

Ранее сообщалось, что Аталанта арендовала защитника Милана Маттиа Кальдару.

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