"Россонери" хотят подписать датского защитника.
Симон Кьяер, Getty Images
10 января 2020, 07:07
Защитник Аталанты Симон Кьяер попал в сферу интересов Милана, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Милан намерен укрепить линию обороны в январе и попытается заполучить датского центрбека.
Кьяер присоединился к Аталанте минувшим летом на правах аренды из Севильи, но закрепиться в составе итальянского клуба не сумел. "Черно-синие" не планируют продолжать сотрудничество с 30-летним игроком и намерены отпустить его в зимнее трансферное окно.
В текущем сезоне Кьяер провел 6 поединков в футболке Аталанты.
Ранее сообщалось, что Аталанта арендовала защитника Милана Маттиа Кальдару.
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