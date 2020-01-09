Италия

Голкипер Эмилиано Вивиано станет игроком Милана.

Эмилиано Вивиано принял предложение Милана и в ближайшие дни присоединится к "россонери" – сообщает Football Italia.

34-летний ветеран ранее выступал за Чезену (13 матчей во всех турнирах), Брешию (138), Болонью (73), Палермо (20), Фиорентину (32), Сампдорию (115) и СПАЛ (17). Также Вивиани числился в Интере, Арсенале и Спортинге Л, но не сыграл ни одного официального матча. В Милан Эмилиано перейдет на правах свободного агента.

Приход Вивиано откроет Пепе Рейне путь в Астон Виллу.

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