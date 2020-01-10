Датчанин может переехать в Италию уже в январе.
Кристиан Эриксен, getty images
10 января 2020, 11:40
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, полузащитник Тоттенхэма Кристиан Эриксен в ближайшее время должен прибыть в Милан, чтобы провести переговоры с представителями Интера.
Напомним, действующее соглашение датчанина со "шпорами" истекает летом, но "нерадзурри" хотели бы оформить переход игрока уже в январе.
Ранее сообщалось, что итальянцы готовы предложить Эриксену контракт на четыре года. В нынешнем сезоне 27-летний игрок провел 23 поединка в футболке лондонцев, отличившись тремя голами и тремя результативными передачами.
Также о потенциальном трансфере полузащитника высказался спортивный директор Интера Беппе Маротта.