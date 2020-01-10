Италия

Датчанин может переехать в Италию уже в январе.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, полузащитник Тоттенхэма Кристиан Эриксен в ближайшее время должен прибыть в Милан, чтобы провести переговоры с представителями Интера.

Напомним, действующее соглашение датчанина со "шпорами" истекает летом, но "нерадзурри" хотели бы оформить переход игрока уже в январе.

Ранее сообщалось, что итальянцы готовы предложить Эриксену контракт на четыре года. В нынешнем сезоне 27-летний игрок провел 23 поединка в футболке лондонцев, отличившись тремя голами и тремя результативными передачами.

Также о потенциальном трансфере полузащитника высказался спортивный директор Интера Беппе Маротта.