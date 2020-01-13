Италия

Football.ua следит за всеми переходами итальянской Серии А во время зимнего трансферного окна.

Во время зимнего трансферного окна редко совершаются крупные сделки и громкие переходы, однако это отличная возможность для команд, недовольных своими игрой и составом, попытаться все исправить.

В итальянской Серии А зимнее трансферное окно открыто с 1-го по 31-е января.

Сокращения :

ва — возврат из аренды

ар — аренда

са — свободный агент

зк — завершение карьеры

н — нападающий

п — полузащитник

з — защитник

в — вратарь

Примечание : суммы (в миллионах евро) указаны в таблице согласно данным авторитетного портала Transfermarkt .

Клуб Пришли Ушли Аталанта Маттиа Кальдара (з, Милан, ар), Деян Кулусевски (н, Парма, ва), Фабио Эгвельфи (з, Фрозаноне, ва), Аймоне Кали (н, Катандзаро, ва) Деян Кулусевски (н, Ювентус, 35), Эйоб Дзамбатаро (з, Равенна, ар), Фабио Эгвельфи (з, Ферралписало, ар) Болонья Хамза Эль-Каукаиби (з, Пьяченца, ва), Николас Домингес (п, Велес Сарсфилд, ва) Хуан Мануэль Валенсия (п, Реджо Аудасе, ар), Маттиа Дестро (н, Дженоа, ар) Брешия Верона Любомир Тупта (н, Висла, ар) Дженоа Валон Берами (п, са), Маттиа Перин (в, Ювентус, ар), Маттиа Дестро (н, Болонья, ар) Никола Дальмонте (н, Трапани, ?), Сандро (п, са), Интер Кальяри Симоне Арести (в, Ольбия, ?), Симоне Пинна (з, Эмполи, ар), Алессандро Дейола (п, Лечче, ар) Лацио Ле чче Алессандро Дейола (п, Кальяри, ар) Лука Думанчич (з, Гоццано, ар), Риккардо Фьямоцци (з, Эмполи, ар), Андреа Ла Мантия (н, Эмполи, ар) Милан Златан Ибрагимович (н, Лос-Анджелес Гэлакси, са) Маттиа Кальдара (з, Аталанта, ар) Наполи Диего Демме (п, РБ Лейпциг, 12), Рафаэле Руссо (н, Про Верчелли, ва) Амато Чичиретти (н, Эмполи, ар), Дженнаро Тутино (н, Эмполи, ар), Рафаэле Руссо (н, Риети, ар) Парма Деян Кулусевски (н, Ювентус, ар), Ясмин Куртич (п, СПАЛ, ар), Лука Дзампаро (н, Римини, ва) Абду Диаките (п, Стрэтфорд Таун, ?), Лука Дзампаро (н, Реджо Аудаче, ар), Деян Кулусевски (н, Аталанта, ва) Рома Бруно Перес (з, Спорт Ресифи, ва) Сампдория Сассуоло С ПАЛ Шака Мавули (п, Злате Моравце, ва) Габриэле Мончини (н, Беневенто, 2,5), Шака Мавули (п, Равенна, са), Ясмин Куртич п, Парма, ар) Торино Алессандро Бонджорно (з, Трапани, ар) У динезе Фелипе Визеу (н, Атлетико Паранаэнсе, ар), Франсиско Сьерральта (з, Эмполи, ар) Фиорентина Патрик Кутроне (н, Вулверхэмптон, ар, 3), Ники Белоко (п, Гент, ва) Микеле Черофолини (в, Казертана, ар), Себастьян Кристофоро (п, Эйбар, ар), Якоб Расмуссен (з, Эрцебирге, ар) Ювентус Деян Кулусевски (н, Аталанта, 35) Деян Кулусевски (н, Парма, ар)