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Клуб
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Пришли
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Ушли
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Аталанта
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Маттиа Кальдара (з, Милан, ар), Деян Кулусевски (н, Парма, ва), Фабио Эгвельфи (з, Фрозаноне, ва), Аймоне Кали (н, Катандзаро, ва)
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Деян Кулусевски (н, Ювентус, 35), Эйоб Дзамбатаро (з, Равенна, ар), Фабио Эгвельфи (з, Ферралписало, ар)
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Болонья
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Хамза Эль-Каукаиби (з, Пьяченца, ва), Николас Домингес (п, Велес Сарсфилд, ва)
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Хуан Мануэль Валенсия (п, Реджо Аудасе, ар), Маттиа Дестро (н, Дженоа, ар)
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Брешия
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Верона
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Любомир Тупта (н, Висла, ар)
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Дженоа
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Валон Берами (п, са), Маттиа Перин (в, Ювентус, ар), Маттиа Дестро (н, Болонья, ар)
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Никола Дальмонте (н, Трапани, ?), Сандро (п, са),
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Интер
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Кальяри
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Симоне Арести (в, Ольбия, ?), Симоне Пинна (з, Эмполи, ар), Алессандро Дейола (п, Лечче, ар)
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Лацио
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Лечче
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Алессандро Дейола (п, Кальяри, ар)
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Лука Думанчич (з, Гоццано, ар), Риккардо Фьямоцци (з, Эмполи, ар), Андреа Ла Мантия (н, Эмполи, ар)
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Милан
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Златан Ибрагимович (н, Лос-Анджелес Гэлакси, са)
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Маттиа Кальдара (з, Аталанта, ар)
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Наполи
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Диего Демме (п, РБ Лейпциг, 12), Рафаэле Руссо (н, Про Верчелли, ва)
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Амато Чичиретти (н, Эмполи, ар), Дженнаро Тутино (н, Эмполи, ар), Рафаэле Руссо (н, Риети, ар)
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Парма
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Деян Кулусевски (н, Ювентус, ар), Ясмин Куртич (п, СПАЛ, ар), Лука Дзампаро (н, Римини, ва)
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Абду Диаките (п, Стрэтфорд Таун, ?), Лука Дзампаро (н, Реджо Аудаче, ар), Деян Кулусевски (н, Аталанта, ва)
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Рома
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Бруно Перес (з, Спорт Ресифи, ва)
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Сампдория
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Сассуоло
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СПАЛ
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Шака Мавули (п, Злате Моравце, ва)
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Габриэле Мончини (н, Беневенто, 2,5), Шака Мавули (п, Равенна, са), Ясмин Куртич п, Парма, ар)
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Торино
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Алессандро Бонджорно (з, Трапани, ар)
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Удинезе
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Фелипе Визеу (н, Атлетико Паранаэнсе, ар), Франсиско Сьерральта (з, Эмполи, ар)
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Фиорентина
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Патрик Кутроне (н, Вулверхэмптон, ар, 3), Ники Белоко (п, Гент, ва)
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Микеле Черофолини (в, Казертана, ар), Себастьян Кристофоро (п, Эйбар, ар), Якоб Расмуссен (з, Эрцебирге, ар)
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Ювентус
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Деян Кулусевски (н, Аталанта, 35)
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Деян Кулусевски (н, Парма, ар)