Англия

Football.ua предлагает ознакомиться за всеми переходами английской Премьер-лиги во время зимнего трансферного окна.

В среду, 1 января 2020 года, в английской Премьер-лиге было открыто зимнее трансферное окно. Команды могут усиливать свои составы вплоть до 1 февраля, но не позднее часа ночи (по киевскому времени).

Сокращения:

пт – полноценный трансфер

ва — возврат аренды

ар — аренда

са — свободный агент

зк — завершил карьеру

н — нападающий

п — полузащитник

з — защитник

в — вратарь.

Предлагаем вам следить за переходами футболистов в указанной таблице. Суммы указаны в миллионах евро и по данным Transfermarkt.

Клуб Пришли Ушли Манчестер Сити Миккел Дискеруд (Ульсан Хёндэ, ва) Патрик Робертс (Мидлсбро), ар Ливерпуль Такуми Минамино (п. РБ Зальцбург, 11,25) Натаниэль Филлипс (з. Штутгарт, ар) Челси Натан (п. Атлетико Минейро, ва) Майкл Гектор (з. Фулхэм, 7,92),

Данни Дринкуотер (п. Астон Вилла, ар) Тоттенхэм Камерон Картер-Уикерс (з. Сток Сити, ва),

Джек Кларк (п. Лидс, ва), Жедсон Фернандеш (п. Бенфика, ар) Арсенал Деян Илиев (в. Середь, ва),

Эдди Нкетиа (н. Лидс, ва) Константинос Мавропанос (з. Нюрнберг, ар) Манчестер Юнайтед Кэмерон Бортуик-Джексон (з. Транмир Роверс, ва) Вулверхэмптон Коннор Ронан (п. Дунайска-Стреда, ва),

Брайт Энобахаре (н. Уиган, ва),

Ренат Дадашов (н. Пасуш де Феррейра, ва) Патрик Кутроне (н. Фиорентина, ар) Эвертон Ченк Тосун (н. Кристал Пэлас, ар)

Лестер Сити Энди Кинг (п. Рейнджерс, ва) Джордж Томас (п. Ден Хааг, ар) Вест Хэм Даррен Рандольф (в. Мидлсбро, 4,7) Уотфорд Игнасио Пуссетто (п. Удинезе, 7,20),

Жоау Педро (н. Флуминенсе, 3,60),

Джордж Сегура (з. Атлас, ва),

Филип Ступаревич (н. Вождодац, ва) Димитри Фулькье (з. Гранада, ар) Кристал Пэлас Ченк Тосун (н. Эвертон, ар) Ньюкасл Роландо Ааронс (п. Уикомб, ва) Борнмут Брэд Смит (з. Саундерс, ва),

Кайл Тейлор (п. Форест Грин, ва),

Сэм Сарридж (н. Суонси, ва) Асмир Бегович (в. Милан, ар) Бернли Данни Дрикнуотер (п. Челси, ва) Саутгемптон Джош Симс (п. Нью-Йорк Ред Буллз, ва) Брайтон Андерс Дрейер (п. Митьюлланд, ар) Норвич Лукас Рупп (п. Хоффенхайм, 0,45),

Ондрей Дуда (п. Герта, ар),

Льюис Томпсон (п. Шрюсбери, ва) Карлтон Моррис (н. МК Донс, ар),

Деннис Србени (н. Падерборн, ?),

Роки Бушири (з. Сент-Трюйден, ар),

Филип Хайсе (з. Нюрнберг, ар),

Патрик Робертс (п. Манчестер Сити, ва) Шеффилд Юнайтед Джек Родвелл (п. са),

Джейк Райт (з. Болтон, ва),

Бен Хенеган (з. Блэкпул, ва) Джейк Беннетт (з. Альфретон, 0),

Ричард Стирман (з. Хаддерсфилд, ?) Астон Вилла Пепе Рейна (в. Милан, ар),

Данни Дринкуотер (п. Челси, ар),

Маттия Саркич (в. Ливингстон, ва) Андре Грин (п. Чарльтон, ар)