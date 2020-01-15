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Клуб
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Пришли
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Ушли
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Манчестер Сити
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Миккел Дискеруд (Ульсан Хёндэ, ва)
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Патрик Робертс (Мидлсбро), ар
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Ливерпуль
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Такуми Минамино (п. РБ Зальцбург, 11,25)
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Натаниэль Филлипс (з. Штутгарт, ар)
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Челси
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Натан (п. Атлетико Минейро, ва)
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Майкл Гектор (з. Фулхэм, 7,92),
Данни Дринкуотер (п. Астон Вилла, ар)
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Тоттенхэм
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Камерон Картер-Уикерс (з. Сток Сити, ва),
Джек Кларк (п. Лидс, ва), Жедсон Фернандеш (п. Бенфика, ар)
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Арсенал
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Деян Илиев (в. Середь, ва),
Эдди Нкетиа (н. Лидс, ва)
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Константинос Мавропанос (з. Нюрнберг, ар)
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Манчестер Юнайтед
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Кэмерон Бортуик-Джексон (з. Транмир Роверс, ва)
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Вулверхэмптон
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Коннор Ронан (п. Дунайска-Стреда, ва),
Брайт Энобахаре (н. Уиган, ва),
Ренат Дадашов (н. Пасуш де Феррейра, ва)
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Патрик Кутроне (н. Фиорентина, ар)
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Эвертон
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Ченк Тосун (н. Кристал Пэлас, ар)
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Лестер Сити
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Энди Кинг (п. Рейнджерс, ва)
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Джордж Томас (п. Ден Хааг, ар)
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Вест Хэм
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Даррен Рандольф (в. Мидлсбро, 4,7)
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Уотфорд
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Игнасио Пуссетто (п. Удинезе, 7,20),
Жоау Педро (н. Флуминенсе, 3,60),
Джордж Сегура (з. Атлас, ва),
Филип Ступаревич (н. Вождодац, ва)
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Димитри Фулькье (з. Гранада, ар)
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Кристал Пэлас
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Ченк Тосун (н. Эвертон, ар)
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Ньюкасл
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Роландо Ааронс (п. Уикомб, ва)
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Борнмут
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Брэд Смит (з. Саундерс, ва),
Кайл Тейлор (п. Форест Грин, ва),
Сэм Сарридж (н. Суонси, ва)
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Асмир Бегович (в. Милан, ар)
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Бернли
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Данни Дрикнуотер (п. Челси, ва)
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Саутгемптон
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Джош Симс (п. Нью-Йорк Ред Буллз, ва)
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Брайтон
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Андерс Дрейер (п. Митьюлланд, ар)
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Норвич
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Лукас Рупп (п. Хоффенхайм, 0,45),
Ондрей Дуда (п. Герта, ар),
Льюис Томпсон (п. Шрюсбери, ва)
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Карлтон Моррис (н. МК Донс, ар),
Деннис Србени (н. Падерборн, ?),
Роки Бушири (з. Сент-Трюйден, ар),
Филип Хайсе (з. Нюрнберг, ар),
Патрик Робертс (п. Манчестер Сити, ва)
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Шеффилд Юнайтед
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Джек Родвелл (п. са),
Джейк Райт (з. Болтон, ва),
Бен Хенеган (з. Блэкпул, ва)
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Джейк Беннетт (з. Альфретон, 0),
Ричард Стирман (з. Хаддерсфилд, ?)
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Астон Вилла
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Пепе Рейна (в. Милан, ар),
Данни Дринкуотер (п. Челси, ар),
Маттия Саркич (в. Ливингстон, ва)
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Андре Грин (п. Чарльтон, ар)