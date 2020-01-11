Италия

Чилийский хавбек получил мышечную травму.

Полузащитник Болоньи Гари Медель пропустит ближайшие матчи команды из-за проблем со здоровьем, сообщает портал Football Italia.

Чилийский хавбек получил мышечное повреждение на тренировке Болоньи в пятницу, готовясь ко встрече с Торино. По предварительным прогнозам, восстановление 32-летнего игрока займет около трех недель.

В текущем сезоне Медель провел 16 поединков в футболке "россо-блу".

Матч Торино – Болонья в 19-м туре Серии А состоится в воскресенье, 12 января.

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