Италия

"Красно-синие" близки к подписанию гамбийца.

Нападающий Аталанты Мусса Барроу должен в ближайшее время стать игроком Болоньи, сообщает издание Gazzetta dello Sport.

Ожидается, что стороны могут завершить сделку уже в этот уикенд, Сумма трансфера гамбийского форварда составит 12 млн евро, а еще 3 млн евро будут включены в качестве бонусов.

В текущем сезоне 21-летний игрок провел 8 поединков в футболке "черно-синих", отличившись двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Болонья хочет подписать защитника Юто Нагатомо.

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