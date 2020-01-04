"Красно-синие" близки к подписанию гамбийца.
Мусса Барроу, Getty Images
04 января 2020, 13:16
Нападающий Аталанты Мусса Барроу должен в ближайшее время стать игроком Болоньи, сообщает издание Gazzetta dello Sport.
Ожидается, что стороны могут завершить сделку уже в этот уикенд, Сумма трансфера гамбийского форварда составит 12 млн евро, а еще 3 млн евро будут включены в качестве бонусов.
В текущем сезоне 21-летний игрок провел 8 поединков в футболке "черно-синих", отличившись двумя ассистами.
Ранее сообщалось, что Болонья хочет подписать защитника Юто Нагатомо.
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