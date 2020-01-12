Италия

"Россонери" близки к подписанию боснийского вратаря.

Голкипер Борнмута Асмир Бегович должен в ближайшее время стать игроком Милана, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Боснийский вратарь прибыл в расположение итальянского клуба для прохождения медосмотра и подписания контракта. В составе "россонери" 32-летний страж ворот должен стать заменой для Пепе Рейны, который недавно присоединился к Астон Вилле.

Бегович присоединился к Борнмуту в 2017 году, покинув Челси. В первой половине этого сезона голкипер выступал на правах аренды в Карабахе, где отыграл 17 матчей и пропустил 16 голов.

Ранее сообщалось, что Милан также близок к подписанию защитника Симона Кьяера.

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