Италия

Арбитр матча 19-го тура чемпионата Италии между Вероной и Дженоа заставил переделывать разметку перед поединком.

Во время предматчевой инспекции состояния поля на Стадио Марк'Антонио Бентегоди в Вероне главный арбитр матча 19-го тура первенства Серии А Маурицио Мариани обнаружил, что линии разметки на поле не отличаются прямотой.

Начало матча было задержано на 15 минут, пока работники стадиона исправляли дефекты линий разметки, в том числе границ штрафных площадок.

Вместо 19:00 матч Верона — Дженоа начался в воскресенье, 12 января, в 19:15 по киевскому времени.

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